Tökéletes test, kacér tekintet, Gigi Hadid a legsötétebb novemberi estébe is elhozza a fényt – szexi képek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A teste minden szögből hibátlan, a mozdulatai olyanok, mint egy lassított felvétel. Gigi Hadid nem lép be sehova – ő besétál a fantáziádba, mezítláb, lassan, magabiztosan.
Gigi Hadid holland–palesztin származású szupermodell, divatikon, vállalkozó. Már kétévesen modellkedett a Guessnek, de igazán 2014-től robbant be a Victoria’s Secret, Balmain, Chanel és Versace kifutóin.

Gigi Hadid
Gigi Hadid, szupermodell
Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE / Northfoto

Gigi Hadid nemcsak a kifutókon uralkodik, hanem divatkampányok, márkák és címlapok állandó arca – de közben megtartotta a hűvös elegancia és a természetes szépség kombinációját, ami miatt ma is a világ egyik legkeresettebb modellje.

