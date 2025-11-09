Tökéletes test, kacér tekintet, Gigi Hadid a legsötétebb novemberi estébe is elhozza a fényt – szexi képek

A teste minden szögből hibátlan, a mozdulatai olyanok, mint egy lassított felvétel. Gigi Hadid nem lép be sehova – ő besétál a fantáziádba, mezítláb, lassan, magabiztosan.
Gigi Hadid holland–palesztin származású szupermodell, divatikon, vállalkozó. Már kétévesen modellkedett a Guessnek, de igazán 2014-től robbant be a Victoria’s Secret, Balmain, Chanel és Versace kifutóin.
Gigi Hadid nemcsak a kifutókon uralkodik, hanem divatkampányok, márkák és címlapok állandó arca – de közben megtartotta a hűvös elegancia és a természetes szépség kombinációját, ami miatt ma is a világ egyik legkeresettebb modellje.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!