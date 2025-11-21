Így mutogatták magukat a színpadon a világ legszebb hölgyei – képeken a 74. Miss Universe szépségverseny döntője

A győztes pályafutását különösen emlékezetessé tette az előzmény: Nawat Itsaragrisil, a Miss Universe Thailand igazgatója nemes egyszerűséggel lehülyézte Fatima Bosch mexikói szépségkirálynőt, amiért az állítólag nem posztolt elegendő promóciós tartalmat.

A vita odáig fajult, hogy több versenyző felállt és elhagyta a termet szolidaritásból – ezzel nemcsak saját bátorságáról adott tanúbizonyságot a mexikói versenyző, hanem a közösség erejéről is.

A visszhangokat nemcsak a rosszul sikerült kritikák váltották ki: Om­ar Harfouch libanoni zeneszerző és üzletember bíróként vett volna részt a megmérettetésen, de a döntő előtt lemondott, állítása szerint a titkos zsűri előre kiválasztotta a top 30-at, ami komoly kérdéseket vet fel a verseny átláthatóságával kapcsolatban.

A döntőben Bosch mellett a második helyen Praveenar Singh (Thaiföld), míg a harmadik helyen Stephany Adriana Abasali Nasser (Venezuela) végzett.

A zsűrizést és a verseny menedzsmentjét ért kritikák ellenére a Miss Universe Szervezet gyorsan lépett: hivatalosan is elítélték a történteket, Itsaragrisil viselkedését. A Miss Universe Thailand igazgatója később belátta, hogy hibázott, és azóta nyilvánosan bocsánatot kért.