Illatok, fények, forralt bor: megérkezett a karácsonyi csoda Budapestre – íme az idei vásárok legnagyobb slágerei

A karácsonyi vásárok Budapest ünnepi központjai. A vásárok hangulatához kézműves kiállítók, népművészek, iparművészek és modern dizájner termékeket kínáló alkotók is hozzájárulnak egyedi, kézzel készített munkáikkal. Az Advent Bazilika a Szent István téren fogadja a látogatókat, ahol a csillagos égboltot idéző fényháló és a csaknem 12 méter magas karácsonyfa mellett megújul a vásár meghatározó eleme, a bazilika homlokzatára vetített fényfestés. A fényfestésvetítéseket a látogatók minden nap 17 óra 30 perctől, fél óránként nézhetik meg. A Vörösmarty téren az idén is a Vörösmarty-szobrot óvó átlátszó "hógömb" lesz a központi térelem, amelyen belül új, fényshow élményt nyújtó szobormegvilágítást alakítottak ki. Megújult a tér világítása is: a díszeken túl egyedi fénymegvilágítást kapott az élő karácsonyfa, és a téren álló fák mindegyikét külön fényinstalláció díszíti.