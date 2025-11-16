Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
vásár

Illatok, fények, forralt bor: megérkezett a karácsonyi csoda Budapestre – íme az idei vásárok legnagyobb slágerei

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ahogy közeledik az advent, Budapest mindig különleges arcát mutatja. Ünnepi díszbe öltöznek az utcák, a terek, és ezzel kezdetét veszi az a varázslatos időszak, amikor az utcákat csillogó fényfüzérek színkavalkádja és fahéjillat tölti be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vásárVörösmarty Téri Karácsonyi VásárAdventi Bazilikakarácsonyi vásáradvent

A karácsonyi vásárok Budapest ünnepi központjai. A vásárok hangulatához kézműves kiállítók, népművészek, iparművészek és modern dizájner termékeket kínáló alkotók is hozzájárulnak egyedi, kézzel készített munkáikkal. Az Advent Bazilika a Szent István téren fogadja a látogatókat, ahol a csillagos égboltot idéző fényháló és a csaknem 12 méter magas karácsonyfa mellett megújul a vásár meghatározó eleme, a bazilika homlokzatára vetített fényfestés. A fényfestésvetítéseket a látogatók minden nap 17 óra 30 perctől, fél óránként nézhetik meg. A Vörösmarty téren az idén is a Vörösmarty-szobrot óvó átlátszó "hógömb" lesz a központi térelem, amelyen belül új, fényshow élményt nyújtó szobormegvilágítást alakítottak ki. Megújult a tér világítása is: a díszeken túl egyedi fénymegvilágítást kapott az élő karácsonyfa, és a téren álló fák mindegyikét külön fényinstalláció díszíti.

karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
karácsonyivásárBudapest2025, karácsonyi vásár, Budapest, Advent Bazilika, Szent István tér, Vörösmarty tér
Galéria: Karácsonyi vásárok Budapesten
1/30
Az Advent Bazilika a Szent István téren

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!