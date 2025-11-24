Isla Fisher mellei veszélyesen csábítóak, akár egy mézédes csokis fánk - mutatjuk a képeit!

Ebben a galériában a főszereplő teste és tekintete együtt mondja el: nem elég szerepelni – hódítani kell. Isla Fisher elsősorban a dekoltázsával hódít.
Isla Fisher Ománban született ausztrál színésznő, aki 1993-tól kezdve eddig 58 produkcióban szerepelt. Az Egyesült Államokban csak a kétezres években vált ismertté olyan filmekkel, mint a Scooby Doo – A nagy csapat, az Ünneprontók ünnepe, a Mindenképpen talán vagy az Egy boltkóros naplója.
Isla Fisher legutóbb a válásával került a hírekbe, hisz Sacha Baron Cohennel 22 év együttélés, 13 év házasság után mentek szét.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!