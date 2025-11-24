Isla Fisher mellei veszélyesen csábítóak, akár egy mézédes csokis fánk - mutatjuk a képeit!

Isla Fisher Ománban született ausztrál színésznő, aki 1993-tól kezdve eddig 58 produkcióban szerepelt. Az Egyesült Államokban csak a kétezres években vált ismertté olyan filmekkel, mint a Scooby Doo – A nagy csapat, az Ünneprontók ünnepe, a Mindenképpen talán vagy az Egy boltkóros naplója.

Fotó: RW