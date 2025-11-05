Jennie akár egy egzotikus desszert, kár lenne kihagyni!

Hírlevél

A színpadon díva, otthon bombázó. Jennie Kim stílusikon, ismét bebizonyította: nincs olyan, amit ne tudna eladni magán!
rapper

Jennie Kim (született 1996. január 16-án), ismertebb nevén Jennie, dél-koreai énekesnő, rapper és színésznő. Dél-Koreában született és nőtt fel, Jennie öt évig Új-Zélandon tanult, mielőtt visszatért szülőföldjére, ahol  2016 augusztusában debütált a Blackpink lányegyüttes tagjaként. Jellegzetes stílusa és karizmája miatt nemzetközi hírnévre tett szert. Két évvel később szólókarrierbe is kezdett "SOLO" című dalával.

Jennie Kim
Jennie Kim, rapper, színésznő
Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto

Három éve a HBO bejelentette, hogy Jennie Kim csatlakozott az Idol szereplőgárdájához, ezzel ő lett az első koreai idol, aki amerikai drámasorozatban szerepelt.

