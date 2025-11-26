Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elszólta magát a kormányülés után – videó

rockegyüttes

A színpadon vadmacska, a kamerában végzet asszonya a gyönyörű énekesnő

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem csak a hangjával, de lehengerlő megjelenésével is hipnotizál. Julia Sanina az elegancia és rockos vagányság tökéletes elegye – nőies, érzéki, mégis erőt sugároz. Minden mozdulatában van valami végzetes, valami, ami nem tanulható, mert ösztönös.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rockegyüttesThe Hardkissmodellénekesnő

Julia Sanina világszerte a The Hardkiss rockegyüttes énekesnőjeként ismert. Igazi divatrajongó, és nagy figyelmet fordít az öltözékeire.

Julia Sanina
Julia Sanina, ukrán modell, énekesnő
Fotó: Doug Peters / Northfoto

 Összességében Julia Sanina a világ egyik legtehetségesebb és legszebb ukrán származású nője. 

1 2 3
... 14
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!