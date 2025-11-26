A színpadon vadmacska, a kamerában végzet asszonya a gyönyörű énekesnő

Nem csak a hangjával, de lehengerlő megjelenésével is hipnotizál. Julia Sanina az elegancia és rockos vagányság tökéletes elegye – nőies, érzéki, mégis erőt sugároz. Minden mozdulatában van valami végzetes, valami, ami nem tanulható, mert ösztönös.

Vágólapra másolva!

Julia Sanina világszerte a The Hardkiss rockegyüttes énekesnőjeként ismert. Igazi divatrajongó, és nagy figyelmet fordít az öltözékeire. Julia Sanina, ukrán modell, énekesnő

Fotó: Doug Peters / Northfoto Összességében Julia Sanina a világ egyik legtehetségesebb és legszebb ukrán származású nője. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Julia Sanina (@the_hardkiss) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!