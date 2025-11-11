Kate Beckinsale karcsú lábainál nincs is többre szüksége egy férfinak – szexi képek

A teste úgy tartja magát, mint egy tiltott testrész egy lassított álomban, a tekintete pedig már akkor levetkőztet, amikor még csak betölt a kép. Kate Beckinsale nem öregszik – csak egyre veszélyesebbé válik.

Kate Beckinsale a neves brit színésznő, producer, színészi pályafutását az Oxfordi Egyetemen folytatott francia és orosz irodalom tanulmányai alatt kezdte. Idővel bebizonyította, hogy egyszerre ellenálló és inspiráló – ezek a tulajdonságok Hollywood egyik legelismertebb alakjává tették. Kate Beckinsale, színésznő, producer

Fotó: WALTER / BESTIMAGE Kate Beckinsale k ülönleges ismertetőjegyei: csípős humor, könyörtelen szépség, és a képesség, hogy 50 felett is 30-nak nézzen ki – ruhában vagy anélkül is. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kate Beckinsale (@katebeckinsale) által megosztott bejegyzés

