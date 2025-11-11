Hírlevél

Kate Beckinsale karcsú lábainál nincs is többre szüksége egy férfinak – szexi képek

A teste úgy tartja magát, mint egy tiltott testrész egy lassított álomban, a tekintete pedig már akkor levetkőztet, amikor még csak betölt a kép. Kate Beckinsale nem öregszik – csak egyre veszélyesebbé válik.
Kate Beckinsale  a neves brit színésznő, producer, színészi pályafutását az Oxfordi Egyetemen folytatott francia és orosz irodalom tanulmányai alatt kezdte. Idővel bebizonyította, hogy egyszerre ellenálló és inspiráló – ezek a tulajdonságok Hollywood egyik legelismertebb alakjává tették. 

Kate Beckinsale különleges ismertetőjegyei: csípős humor, könyörtelen szépség, és a képesség, hogy 50 felett is 30-nak nézzen ki – ruhában vagy anélkül is.

 

