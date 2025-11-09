A gyönyörű modell végtelen combjai még egy tapasztalt hegymászónak is kihívást okoznának – szexi képek

A szexi modell nem fogja vissza magát, ha posztolásról van szó. KD Aubert nem vetkőzik, mégis mindenkit lenyűgöz.
Karen Denise Aubert, ismertebb nevén KD Aubert, amerikai színésznő, énekesnő, divatmodell és egykori divatkampány-ikon. Saját lemezkiadója, a Roseland tulajdonosa. A huszonötödik helyen áll a legszebb amerikai modellek listáján.
KD Aubert-et legtöbben a Péntek esti gáz című film vörös bikinis bombázójaként ismerték meg, mutatjuk a szexi képeit:
