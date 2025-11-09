Hírlevél

divatmodell

A gyönyörű modell végtelen combjai még egy tapasztalt hegymászónak is kihívást okoznának – szexi képek

48 perce
A szexi modell nem fogja vissza magát, ha posztolásról van szó. KD Aubert nem vetkőzik, mégis mindenkit lenyűgöz.
divatmodellikonénekesnőszínésznő

Karen Denise Aubert, ismertebb nevén KD Aubert, amerikai színésznő, énekesnő, divatmodell és egykori divatkampány-ikon. Saját lemezkiadója, a Roseland tulajdonosa. A huszonötödik helyen áll a legszebb amerikai modellek listáján.

KD Aubert
KD Aubert, színésznő, modell
Fotó: David Livingston

KD Aubert-et legtöbben a Péntek esti gáz című film vörös bikinis bombázójaként ismerték meg, mutatjuk a szexi képeit:

 

 

