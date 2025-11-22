Kelli Berglund az a színésznő, aki szinte csak bikiniben vagy melltartóban tolja – mutatjuk a szexi képeket

Táncosként kezdte, de mára Hollywood egyik legstílusosabb fiatal dívája. Kelli Berglund nemcsak a Disney szelíd hercegnője volt, hanem a vörös szőnyegek dögös királynője is.

Kelli Berglund amerikai színésznő 1996-ban született Kaliforniában. Legismertebb a Disney XD „Lab Rats” sorozatból, ahol Bree Davenportot alakította. A tánc mellett színészi és énekesi karrierbe is belefogott. Később feltűnt sorozatokban is. Kelli Berglund amerikai táncos, színésznő

Fotó: Faye Sadou / Northfoto Kelli Berglund-ot a kamerák imádják, a divatvilág követi – és most te is közelebbről megcsodálhatod. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kelli Berglund (@kelliberglund) által megosztott bejegyzés

