Kirsten Titus, a TikTok sztárja aprócska bikinifelsőben villantott – mutatjuk a fotóit

Kirsten Titus, a Hawaii-i származású lány nemcsak humorával, hanem stílusával is hódít A TikTok-on, ahol spontán és különc videóival hatalmas követőtáborra tett szert. Pimasz, csillogó, veszélyesen vonzó – ilyen a TikTok sztárja élőben.

Kirsten Titus őszinte és szórakoztató tartalomkészítési hozzáállása tette őt a platform közkedvelt és emlékezetes influenszerévé.