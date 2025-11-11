Lauren London, a dögös bögyös színésznő, aki a tekintetével vetkőztet – mutatjuk a képeket

A nő, aki nem nem tolja direktben az erotikát. Lauren London csak pont annyit mutat, hogy szép lassan megőrülj érte.
Lauren London amerikai színésznő, akit leginkább a „The Game" című tévésorozatban és a „Games People Play" című minisorozatban játszott szerepeiről ismert. Kaukázusi zsidó apa és afroamerikai anya gyermekeként Los Angelesben született és nevelkedett, a szórakoztatóipar vette körül, és gyorsan érdeklődni kezdett a színészet iránt.
Lauren London pályafutását olyan ismert hiphop sztárok videoklipjeiben kezdte, mint Snoop Dogg és Ludacris.
