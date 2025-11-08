Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Brüsszel újabb támadást indított Oroszország ellen – brutális megtorlást eszeltek ki

szomszédlányos

Ez a hosszú combú vadóc olyan finom, mint az édes sült alma egy hideg őszi estén – galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A country hercegnő előszeretettel pózol shortban és csizmában. Mackenzie Carpenter pontosan tudja, hogy ez a látvány mit vált ki a férfiakból.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szomszédlányoscountryénekesnő

A georgiai Hull kisvárosából származó countryénekesnő-dalszerző, Mackenzie Carpenter vagány, szomszédlányos hangulatával és szívből jövő dalszerzésével rabul ejti a közönséget. aki már tinédzserként zenélt templomban és testvéreivel együtt szerzett zenei tapasztalatot.

Mackenzie Carpenter
Mackenzie Carpenter countryénekesnő
Fotó: Mickey Bernal

Mackenzie Carpenter  stílusában a klasszikus country hangzás találkozik modern szövegekkel, magabiztosan építi karrierjét.

 

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!