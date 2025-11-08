Ez a hosszú combú vadóc olyan finom, mint az édes sült alma egy hideg őszi estén – galéria

A country hercegnő előszeretettel pózol shortban és csizmában. Mackenzie Carpenter pontosan tudja, hogy ez a látvány mit vált ki a férfiakból.

A georgiai Hull kisvárosából származó countryénekesnő-dalszerző, Mackenzie Carpenter vagány, szomszédlányos hangulatával és szívből jövő dalszerzésével rabul ejti a közönséget. aki már tinédzserként zenélt templomban és testvéreivel együtt szerzett zenei tapasztalatot. Mackenzie Carpenter countryénekesnő

Mackenzie Carpenter stílusában a klasszikus country hangzás találkozik modern szövegekkel, magabiztosan építi karrierjét.

