Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij idegösszeomlást kapott? Az ukrán elnök kétségbeesetten keresi a kiutat

modell

Olyan formás, édes, kívánatos, mint egy születésnapi csokitorta – Madelyn Cline elbűvölő fotói

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Testének ívei, mosolya, kisugárzása együtt olyan vizuális történetté állnak össze, amit nem lapozol tovább, hanem átélni akarod. Madelyn Cline szinte mindent megmutatott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
modellamerikaiszínésznősorozat

Madelyn Cline amerikai színésznő és modell akit a Netflix Outer Banks című sorozatában Sarah Cameronként és a Glass Onion: A Knives Out Mystery című sorozatban játszott Whiskey szerepeiről ismerünk. Charleston környékén nőtt fel, kezdetben reklámokban szerepelt, mielőtt Los Angelesbe költözött, hogy teljes munkaidőben színészkedjen.

Madelyn Cline arriving at the Vanity Fair Oscar Party, Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. Credit: Doug Peters/EMPICS
Madelyn Cline amerikai színésznő
Fotó: Doug Peters

Madelyn Cline a kamerák előtt olyan természetességgel mozog, hogy szinte mindegy mit visel, a fókusz úgyis rajta van.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!