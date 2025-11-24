Olyan formás, édes, kívánatos, mint egy születésnapi csokitorta – Madelyn Cline elbűvölő fotói

Testének ívei, mosolya, kisugárzása együtt olyan vizuális történetté állnak össze, amit nem lapozol tovább, hanem átélni akarod. Madelyn Cline szinte mindent megmutatott.
Madelyn Cline amerikai színésznő és modell akit a Netflix Outer Banks című sorozatában Sarah Cameronként és a Glass Onion: A Knives Out Mystery című sorozatban játszott Whiskey szerepeiről ismerünk. Charleston környékén nőtt fel, kezdetben reklámokban szerepelt, mielőtt Los Angelesbe költözött, hogy teljes munkaidőben színészkedjen.
Madelyn Cline a kamerák előtt olyan természetességgel mozog, hogy szinte mindegy mit visel, a fókusz úgyis rajta van.
