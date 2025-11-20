Makovecz 90 – Az építészet csodája képekben

Hírlevél

Tegnap, 12:29
Olvasási idő: 2 perc
Kilencven éve született Makovecz Imre, a magyar organikus építészet világszerte elismert alakja. A jubileum alkalmából ikonikus épületeiből válogattunk — templomokból, közösségi terekből és jelképpé vált középületekből —, amelyek ma is élő bizonyítékai sajátos, természetközeli szemléletének.
Makovecz Imreformavilágépítészet

Makovecz Imre (1935. november 20., Budapest – 2011. szeptember 27.) a magyar organikus építészet legismertebb képviselője, akinek művészete a természet formavilágából, a népi építészetből és a mitikus gondolkodásból merített. 

Pályája során olyan meghatározó középületeket tervezett, mint a sárospataki Művelődési Ház, a sevillai világkiállítás magyar pavilonja, a paksi templom vagy a makói Hagymaház — mindegyikben erőteljes szimbolika és átgondolt térélmény jelenik meg.

Életművét számos rangos díjjal ismerték el: megkapta a Ybl Miklós-díjat, a Kossuth-díjat, a Magyar Művészeti Akadémia elnökévé választották, és több nemzetközi kitüntetést is elnyert. Makovecz célja mindig az volt, hogy olyan tereket alkosson, amelyek nem csupán kiszolgálják az embert, hanem lelki kapcsolatot is teremtenek a környezetével.

A képre kattintva nyílik a galéria.

Makovecz Imre híres építményei
Felújították a makói Hagymaházat
Városkép - Sárospatak - Művelődési Ház
Galéria: Makovecz Imre híres épületei
1/20
Siófok - Evangélikus templom

 

