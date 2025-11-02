Mariia akár egy forró habos kakaó egy hideg estén – tüzesen szexi képek

Ez a nől nem csak gyönyörű, hanem okos, tudatos is. Mariia Arsentieva az a nő, akinek nagyon könnyű a hatása alá kerülni.
Mariia Arsentieva ukrán modell és közösségi média influenszer. Modellkedésével és divattartalmaival nagy követőtáborra tett szert az Instagramon. A divat- és lakberendezési fotózások mellett már együttműködött olyan márkákkal is, mint a Guess.
Mariia Arsentieva stílusa egyszerre glamúros és laza, a közösségi médiában rendszeresen posztol fitnesz- és divatinspirációkat is.
