Megmutatjuk a világ legkülönlegesebb szigetét: lenyűgöző képeken a varázslatos Mont-Saint-Michel – galéria

Mont-Saint-Michel

Megmutatjuk a világ legkülönlegesebb szigetét: lenyűgöző képeken a varázslatos Mont-Saint-Michel

Az Atlanti-óceán drámai árapálya formálja azt a különleges sziklaszigetet, amely évszázadok óta zarándokok és utazók egyik legkedveltebb célpontja. A lenyűgöző apátságtól a középkori utcák hangulatáig minden itt készült fotó egy szeletet mutat meg a francia csoda időtlen szépségéből.
Mont-Saint-Michelapátságturizmus

Franciaország északnyugati részén, Normandia partjainál fekvő, varázslatos árapályos szigettelepülés ámulatba ejti a látogatókat meredek utcáival, szűk sikátoraival és masszív kőfalaival, valamint az UNESCO világörökség részét képező, lenyűgöző gótikus apátságával. 

A sziklára épült bencés apátság alapjait a 8. században rakták le, miután a legenda szerint Szent Mihály arkangyal megjelent Aubert püspöknek, és templom építésére szólította fel.

Stratégiai elhelyezkedésének és gazdag történelmének köszönhetően a százéves háború idején zarándokhelyként és félelmetes erődítményként is szolgált. 

Lenyűgöző természeti szépsége és védett történelmi műemlékei miatt Mont-Saint-Michel ma Franciaország egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amely évente több millió látogatót vonz.

