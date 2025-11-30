Megmutatjuk a világ legkülönlegesebb szigetét: lenyűgöző képeken a varázslatos Mont-Saint-Michel – galéria

Franciaország északnyugati részén, Normandia partjainál fekvő, varázslatos árapályos szigettelepülés ámulatba ejti a látogatókat meredek utcáival, szűk sikátoraival és masszív kőfalaival, valamint az UNESCO világörökség részét képező, lenyűgöző gótikus apátságával.
A sziklára épült bencés apátság alapjait a 8. században rakták le, miután a legenda szerint Szent Mihály arkangyal megjelent Aubert püspöknek, és templom építésére szólította fel.
Stratégiai elhelyezkedésének és gazdag történelmének köszönhetően a százéves háború idején zarándokhelyként és félelmetes erődítményként is szolgált.
Lenyűgöző természeti szépsége és védett történelmi műemlékei miatt Mont-Saint-Michel ma Franciaország egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amely évente több millió látogatót vonz.