Michelle Keegan olyan, mint egy jeges koktél, ami elsőre hűvösnek tűnik, de egyetlen korty után éget

Michelle Keegan brit színésznő az első jelentős szerepét 2008‑ban kapta a legendás sorozatban, a Coronation Streetben Tina McIntyre szerepében, majd olyan sorozatokban bizonyított, mint a Our Girl és a Brassic.

Fotó: face to face / Northfoto

Michelle Keegan karrierje során többször is elnyerte a Legszexibb nő - díjat, és stílusikonként is ismertté vált.