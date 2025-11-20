Michelle Keegan olyan, mint egy jeges koktél, ami elsőre hűvösnek tűnik, de egyetlen korty után éget

A tekintete sem ártatlan ennek az elbűvölő színésznőnek. Michelle Keegan előre megfontolt szándékkal megbabonáz.
Michelle Keegan brit színésznő az első jelentős szerepét 2008‑ban kapta a legendás sorozatban, a Coronation Streetben Tina McIntyre szerepében, majd olyan sorozatokban bizonyított, mint a Our Girl és a Brassic.
Michelle Keegan karrierje során többször is elnyerte a Legszexibb nő - díjat, és stílusikonként is ismertté vált.
