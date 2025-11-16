Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
színésznő

Minka Kelly minden porcikája olyan kívánatos, mint egy pohár finom, fahéjas forralt bor – mutatjuk a szexi képeket

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem harsány, nem túlposztolt, nem botrányhős. Minka Kelly az a típus, aki téged vetkőztet le lassan a tekintetével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színésznőkamerafilantróptelevíziós

Minka Kelly amerikai színésznő dinamikus film- és televíziós szerepeiről ismert, amelyek világszerte lenyűgözték a közönséget. Minka Kelly útja egy küzdő diáktól az elismert színésznővé és filantróppá bizonyítja ellenálló képességét, elkötelezettségét és a világban való pozitív hatás iránti elkötelezettségét. 

MInka Kelly, amerikai színésznő
MInka Kelly, amerikai színésznő
Fotó: Mayer/face to face / Northfoto

Minka Kelly kamera előtt ugyanúgy mozog, mint az életben: puhán, pontosan, és mindig tudja, mikor elég egy pillantás. 

Mutatjuk a képeit:

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!