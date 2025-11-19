Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Victoria ’ s Secret

Csodás keblekkel és feszes combokkal hódít az ausztrál topmodell, Miranda Kerr

2025. november 19. 18:40
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyszerre lágy és határozott. Miranda Kerr egy olyan nő, akit nem lehet nem nézni. És nem is akarod abbahagyni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Victoria ’ s Secretmosolytopmodellkarrierbomba

Miranda Kerr ausztrál topmodell, a Victoria’s Secret egykori angyala, akinek mosolya milliókat olvasztott meg világszerte. 1983-ban született Sydney-ben, és karrierje a 2000-es évek elején robbant be. Elegáns, mégis pajkos kisugárzása miatt luxusmárkák arca lett, de közben saját bőrápolási márkát  is alapított. 

Miranda Kerr
Miranda Kerr, ausztrál topmodell Fotó: Doug Peters /  Northfoto

Miranda Kerr a kifutón angyal, az üzleti életben viszont egy stratégiai bomba.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!