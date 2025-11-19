Csodás keblekkel és feszes combokkal hódít az ausztrál topmodell, Miranda Kerr

Egyszerre lágy és határozott. Miranda Kerr egy olyan nő, akit nem lehet nem nézni. És nem is akarod abbahagyni.

Miranda Kerr ausztrál topmodell, a Victoria’s Secret egykori angyala, akinek mosolya milliókat olvasztott meg világszerte. 1983-ban született Sydney-ben, és karrierje a 2000-es évek elején robbant be. Elegáns, mégis pajkos kisugárzása miatt luxusmárkák arca lett, de közben saját bőrápolási márkát is alapított. Miranda Kerr, ausztrál topmodell Fotó: Doug Peters / Northfoto Miranda Kerr a kifutón angyal, az üzleti életben viszont egy stratégiai bomba. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Miranda Kerr (@mirandakerr) által megosztott bejegyzés

