A mellei olyan érettek, feszesek, mint két tökéletes barack a hajnali párában

Nata Lee – teljes nevén Natalya Krasavina – orosz származású modell, influenszer és színésznő, aki olyan divatmárkáknál végzett munkájáról ismert, mint a Guess és a Fashion Nova. Jelentős követőtáborra tett szert a közösségi médiában, az Instagramon pedig több millió rajongója van.

Nata Lee nem csupán egy szőke modell: ő egy vizuálisan túladagolható fantáziagenerátor, aki a divatcégek kampányait nem feldobta – hanem túlragyogta.

Mutatjuk az elképesztő fotóit: