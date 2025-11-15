A hét legdögösebb nője az Origo olvasói szerint Nata Lee modell lett – mutatjuk a képeit

Az arca elképesztően fotogén, a teste viszont olyan, mint amit a fényképészek is csak óvatosan mernek körbejárni. Nem véletlenül lett Nata Lee lett az Origo olvasóinak kattintásai alapján a hét top bombázója.

Nata Lee – teljes nevén Natalya Krasavina – orosz származású modell, influenszer és színésznő, aki olyan divatmárkáknál végzett munkájáról ismert, mint a Guess és a Fashion Nova. Jelentős követőtáborra tett szert a közösségi médiában, az Instagramon pedig több millió rajongója van. Nata Lee nem csupán egy szőke modell: ő egy vizuálisan túladagolható fantáziagenerátor, aki a divatcégek kampányait nem feldobta – hanem túlragyogta. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Natalie Lee (@natalee.007) által megosztott bejegyzés

