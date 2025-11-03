Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Dühöng Putyin, Kína hátba szúrta Oroszországot

Hollywood

Natalie Portman olyan, mint egy Michelin-csillagos fogás: testének minden részlete tökéletes – galéria

37 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elegancia minden mozdulatában. Natalie Portman a díjátadókra, a vörös szőnyegre született.
Link másolása
Vágólapra másolva!
HollywoodOscarfilmesglamúrszínésznő

Natalie Portman elismert színésznő és filmes, kettős izraeli és amerikai állampolgársággal. Színészi tehetsége már fiatal korában megmutatkozott, amikor tizenegy évesen egy pizzériában felfedezte egy ügynök. Fiatal kora ellenére Natalie elszántsága vezetett filmes debütálásához Luc Besson Léon: A profi című thrillerében.

Natalie Portman
Natalie Portman, Oscar-díjas színésznő 
Fotó: Olivier Borde / Northfoto

Natalie Portman Oscar-díjas színésznőként és szépségikonná vált, nézze meg a legjobb képeit:

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!