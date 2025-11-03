Natalie Portman olyan, mint egy Michelin-csillagos fogás: testének minden részlete tökéletes – galéria

Elegancia minden mozdulatában. Natalie Portman a díjátadókra, a vörös szőnyegre született.
Natalie Portman elismert színésznő és filmes, kettős izraeli és amerikai állampolgársággal. Színészi tehetsége már fiatal korában megmutatkozott, amikor tizenegy évesen egy pizzériában felfedezte egy ügynök. Fiatal kora ellenére Natalie elszántsága vezetett filmes debütálásához Luc Besson Léon: A profi című thrillerében.
Natalie Portman Oscar-díjas színésznőként és szépségikonná vált, nézze meg a legjobb képeit:
