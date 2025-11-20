A szupermodell Natasha Poly hosszú combjai úgy ívelnek, mint két svájci autópálya – lenyűgöző képgaléria

A világ legnagyobb divatházai térdre rogytak előtte, és joggal: amikor ő belép, a fényképezőgépek nem kattannak – inkább meghajolnak. Natasha Poly nem modell – ő már egy ikon.

Natalia Szergejevna Polevscsikova, ismertebb, hivatalos nevén Natasha Poly, orosz modell. 2004 óta neves divattervező kampányokban, magazinok címlapjain és kifutókon is szerepelt. Poly a divatvilág egyik legkeresettebb modelljévé lépett elő. Natasha Poly orosz modell

Fotó: Doug Peters / Northfoto Natasha Polyt A Vogue Paris a kétezres évek harminc legjobb modellje közé választotta. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Natasha Poly (@natashapoly) által megosztott bejegyzés

