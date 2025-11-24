Nina Dobrev szépsége olyan, mint egy méregdrága parfüm, elsőre diszkrét, aztán bódító

A bolgár származású színésznő nemcsak tehetségével, hanem elképesztően dögös kisugárzásával is elvarázsolja a világot. Nina Dobrev egyszerűen lehengerlő. Egy ikon, aki nem erőlködik – csak létezik, és ezzel is irtó szexi.

Nina Dobrev aki Nikolina Konstantinova Dobreva néven született 1989. január 9-én a bulgáriai Szófiában, neves színésznő és modell. Kétéves korában családjával a kanadai Torontóba költözött, és itt fedezte fel a színészet iránti szenvedélyét. Nina Dobrev bolgár származású színésznő

Nina Dobrev a "Vámpírnaplók" című sorozattal vált világhírűvé.

