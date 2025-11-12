Olga Kurylenko lábai nem csak gyönyörűek – veszélyesek is, mint egy titkos fegyver

Az a típusú nő, akinek a szépsége nem támad – lassan eluralkodik rajtad, és mire észrevennéd, már térdelsz előtte. Olga Kurylenko leigázza a férfiakat.
Hollywood egyik legszebb ukrán nője nem más, mint Olga Kurylenko. Pályafutása 13 évesen kezdődött, amikor édesanyjával Moszkvába költözött, és egy ügynök felkutatta modellnek. A divatvilágban elért sikerei Párizsba vezették, ahol számos felsőkategóriás magazin címlapján szerepelt.
Olga Kurylenko ezek után megvalósította színészi álmait és Hollywood egyik legismertebb arcává vált, lenyűgöző színésznővé és modellé vált.
