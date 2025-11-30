Phoebe Tonkin földöntúli finomsága akár egy kézműves tortáé – azonnal megkívánod

A modellből lett színésznő úgy ötvözi a természetes szépséget a mesteri csábítással, hogy közben szinte meg sem mozdul. Phoebe Tonkin nem kér figyelmet – egyszerűen elveszi.

Vágólapra másolva!

Phoebe Tonkin gyorsan hírnévre tett szert főműsoridős sorozatokban. A világ a H2O: Egy vízcsepp elég című sorozat sellőjeként ismerte meg. Modellként is megállja a helyét, világhírű cégek kampányaiban szerepelt a Chaneltől a Bonds-ig. Phoebe Tonkin ausztrál színésznő

Fotó: CraSH / Northfoto Akár bikiniben, akár egy tapadós estélyiben jelenik meg, Phoebe Tonkin sosem túl sok – csak épp annyi, hogy ne tudj szabadulni tőle. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Phoebe Tonkin (@phoebejtonkin) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!