Egy autó, ami többet tud a nappalidnál és gazdát keres – galéria

A Pool Hustler egy mozgó látványosság, amelyet Tansy kifejezetten show-autónak épített. A tetőn elhelyezett, mintegy százéves biliárdasztal mellett a jármű tele van tematizált részletekkel: pool-golyós felnik, dákót idéző oldaldíszek, valamint egy egyedi, golyóval dekorált kormányoszlop teszi teljessé a hatást. A motorháztető alatt egy 426 köbhüvelykes V8-as Hemi dolgozik – vagyis jelenleg inkább nem dolgozik, mivel a motor nem üzemképes.

Tansy neve nem ismeretlen Hollywood számára sem, hiszen olyan ikonikus filmes járművek megalkotásában is részt vett, mint a Batmobile vagy az Ecto-1.

A Pool Hustler ma már nem csupán egy autó, hanem a ’70-es évek show-autó-kultúrájának excentrikus mementója. A jármű most aukcióra kerül, szakértők pedig mintegy 33 ezer dolláros értékre becsülik.