Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

Pool Hustler

Egy autó, ami többet tud a nappalidnál és gazdát keres – galéria

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Igazi autóipari kuriózum bukkant fel a 70-es évek Amerikájából: eladóvá vált a „Pool Hustler”, az a különc hot rod, amelynek tetején egy teljes méretű biliárdasztal kapott helyet. A járművet a legendás autóépítő, Steve Tansy készítette 1970 körül – és ma is ugyanúgy sokkol, mint amikor először gurult színpadra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pool HustlerTansyjárműHollywoodrészlet

A Pool Hustler egy mozgó látványosság, amelyet Tansy kifejezetten show-autónak épített. A tetőn elhelyezett, mintegy százéves biliárdasztal mellett a jármű tele van tematizált részletekkel: pool-golyós felnik, dákót idéző oldaldíszek, valamint egy egyedi, golyóval dekorált kormányoszlop teszi teljessé a hatást. A motorháztető alatt egy 426 köbhüvelykes V8-as Hemi dolgozik – vagyis jelenleg inkább nem dolgozik, mivel a motor nem üzemképes.

Tansy neve nem ismeretlen Hollywood számára sem, hiszen olyan ikonikus filmes járművek megalkotásában is részt vett, mint a Batmobile vagy az Ecto-1.

A Pool Hustler ma már nem csupán egy autó, hanem a ’70-es évek show-autó-kultúrájának excentrikus mementója. A jármű most aukcióra kerül, szakértők pedig mintegy 33 ezer dolláros értékre becsülik.

Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Pool Hustler, PoolHustler, autó, hot rod, eladó, galéria, 2025
Galéria: Képeken a lenyűgöző Pool Hustler
1/13
Steve Tansy különc mesterműve, a „Pool Hustler” nem hétköznapi járgány

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!