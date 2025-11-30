Hírlevél

Rendkívüli

rapper

Imádja mutogatni magát – Rico Nasty képei vadítóak

A rapper ikon nem csak hangosan, hanem látványosan is „beszél”: markáns tetkók, vibráló színek jellemzik. Rico Nasty vagány megjelenésével és vad energiájával nyűgözi le a rajongókat.
Rico Nasty dinamikus punk stílusáról és rekedtes, agresszív stílusáról ismert. Vibráló személyisége kiemelkedő alakjává teszi a rap világának, minden lépésével feszegeti a határokat és trendeket teremt. 

Rico Nasty
Rico Nasty, amerikai rapper 
Fotó: Sonia Moskowitz

Ebben a galériában most nem Rico Nasty zenéje csap le, hanem a stílusa, ami merész, harsány és garantáltan felejthetetlen.

