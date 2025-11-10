Rosanna Pansino pont olyan, mint egy látszólag ártatlan muffin, ami belül forró csokival van töltve – képgaléria

Ha a sütés ilyen nők közelségét jelentené, minden férfi cukrász lenne. Rosanna Pansino lenyűgöző még egy konyhai kötényben is.
Rosanna Pansino amerikai YouTuber, pék, színésznő és író. Első ránézésre a cuki sütimesterek királynője, de ha jobban megnézed, rájössz: ez a nő veszélyesen édes. Az apró termet, a játékos mosoly és a konyhai varázslat mögött igazi szexepil bújik meg – pont olyan, mint egy látszólag ártatlan muffin, ami belül forró csokival van töltve.
Rosanna Pansino nem kiabál, csak néz rád nagy szemekkel... és már nem is érdekel, mi van a sütőben.
