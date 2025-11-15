Ha meglátnád Selena Gomez melleit, ahogy szembejön az úton, félrerántanád a kormányt is – képgaléria

A ruhája rajta van, de a tekintete már rég levetkőztetett – lassan, csöndben, végig simítva a fantáziádon. Selena Gomez nem véletlenül az egyik legismertebb női arc a világon.

Selena Gomez amerikai énekesnő, színésznő, producer. Gyereksztárként indult, de ma már érett, stílusos és szexi nőként uralja a médiát. Karrierje során Grammy-jelölésig jutott, több sorozat és film főszereplője volt, és üzletasszonyként is sikeres. Selena Gomez. énekesnő, színésznő, producer

Fotó: Matt Crossick / Northfoto Selena Gomez posztjait rajongók tízmilliói figyelik, s követik minden mozdulatát. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Selena Gomez (@selenagomez) által megosztott bejegyzés

