Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott: erről tárgyal Orbán Viktor és Trump Washingtonban

Olvasta már?

Feszült pillanatok Ukrajnában: Angelina Jolie testőrét besorozták a frontra

influencer

Sofie maga a kísértés, és imád pucérkodni! Pajzán fotók

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Világhírű hajlékonysága mellett a formája is tökéletes. Sofie Dossi brutál szexi képekkel jelentkezett – ez már művészet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
influencerstíluslégtornász

Sofie Dossi egyszerre légtornász, influencer, előadóművész – és igazi férfiálom. A világhírű hajlékonysága mellett elképesztő teste, magabiztos megjelenése és csábító stílusa is milliókat vonz. Instagram-oldala tele van dögös, de ízléses képekkel, amelyekben szinte lehetetlen eldönteni, hogy egy modell, akrobata vagy filmsztár pózol-e. 

Sofie Dossi alakja tökéletes
Sofie Dossi alakja tökéletes
Fotó: Birdie Thompson / Northfoto

Egy biztos: Sofie Dossi minden szögből lenyűgöző.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!