Támadni készülő vadmacskaként vonulnak a kifutón a világ legszebb női – képek

Az országos selejtezőt és döntőt követően szeptember 14-én került sor a hazai versenyre, ahol a 21 éves gyógytornász-hallgató, Dezsényi Kincső nyerte el a Miss Universe Hungary 2025 címet. Kincső a hazai döntőn nem csupán megjelenésével, hanem kommunikációs készségével, személyiségével is meggyőzte a zsűrit, így ő az, aki Magyarországot képviseli a thaiföldi világdöntőn.

Kincsőt azonban ételmérgezés miatt a bangkoki Pattaya kórházba szállították. Az állapota gyorsan romlott, ezért sürgős ellátásra szorult. Az orvosok szerint az első infúzióra is allergiás reakcióval reagált az ételmérgezés következtében legyengült szervezete – írja a Blikk.

