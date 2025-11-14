Hírlevél

Dezsényi Kincső

Támadni készülő vadmacskaként vonulnak a kifutón a világ legszebb női – képek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Idén november 5-én kezdődött a 74. Miss Universe 2025 – a világ egyik legrangosabb szépségversenye –, ahol nemzetközi mezőny gyűlt össze, hogy megküzdjön a korona elnyeréséért. A verseny hivatalos világdöntőjére 2025. november 21-én, a thaiföldi Impact Challenger Hall-ban kerül sor. A rendezvény fókuszában továbbra is a „beauty with a purpose” gondolat áll, azaz a külső szépség mellett a személyiség, a fellépés és a kulturális képviselet is fontos szerepet kap.
Dezsényi KincsődöntőmezőnyMiss UniverseThaiföld

Az országos selejtezőt és döntőt követően szeptember 14-én került sor a hazai versenyre, ahol a 21 éves gyógytornász-hallgató, Dezsényi Kincső nyerte el a Miss Universe Hungary 2025 címet. Kincső a hazai döntőn nem csupán megjelenésével, hanem kommunikációs készségével, személyiségével is meggyőzte a zsűrit, így ő az, aki Magyarországot képviseli a thaiföldi világdöntőn.

Kincsőt azonban ételmérgezés miatt a bangkoki Pattaya kórházba szállították. Az állapota gyorsan romlott, ezért sürgős ellátásra szorult. Az orvosok szerint az első infúzióra is allergiás reakcióval reagált az ételmérgezés következtében legyengült szervezete – írja a Blikk.

Galériában mutatjuk a 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny bemutatkozó eseményét:

Galéria: Képeken a 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny bemutatkozó eseménye
Dezsényi Kincső a 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny bemutatkozó eseményén Bangkokban

 

