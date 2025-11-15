Az idei évben a Comedy Wildlife Photography Awards fotópályázatra 108 országból közel 10 000 nevezés érkezett. A pályázat célja változatlanul az, hogy felhívja a figyelmet a természet szépségére és törékenységére, mindezt a humoron, nevetésen és abszurd pillanatokon keresztül. A galériában 40 döntős fotó látható, amelyek mulatságosak, és a kreativitás valamint a természet csodálatos összhangját mutatják meg. A képek között találunk vicces madarakat, grimaszoló majmokat, táncoló orangutánt és szégyenlős elefántot is. A 2025-ös mezőny ismét bebizonyította, hogy a természet lenyűgöző és végtelenül szórakoztató is.