Téli fényűzés: a magyar szőrmedivat száz éve képekben

A huszadik század elején a bunda a tehetős polgári réteg kiváltsága volt: róka-, nyest- és perzsabundák jelentek meg a kávéházakban, a korzón vagy a színházak nézőterén. A két világháború közötti évtizedekben a szőrme a női elegancia alapdarabjává vált – nemcsak a kabátokon, hanem gallérokon, muffokon és kalapokon is feltűnt.

Hernádi Judit színművész a Hanyatt-homlok című film forgatásán 1983-ban

Fotó: Fortepan / Révész György / Hegyi Gábor

Az ötvenes–hatvanas években a szocialista ipar tömegtermékeivé váltak a műszőrmék, amelyek elérhetőbbé tették a „bundás” megjelenést. A hetvenes–nyolcvanas években pedig újra divatba jöttek a természetes szőrmék, a belvárosi divatszalonokban pedig sorban álltak a vevők a „szovjet nercért”.