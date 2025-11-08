Téli fényűzés: a magyar szőrmedivat száz éve képekben

A huszadik század elején a bunda a tehetős polgári réteg kiváltsága volt: róka-, nyest- és perzsabundák jelentek meg a kávéházakban, a korzón vagy a színházak nézőterén. A két világháború közötti évtizedekben a szőrme a női elegancia alapdarabjává vált – nemcsak a kabátokon, hanem gallérokon, muffokon és kalapokon is feltűnt.
Az ötvenes–hatvanas években a szocialista ipar tömegtermékeivé váltak a műszőrmék, amelyek elérhetőbbé tették a „bundás” megjelenést. A hetvenes–nyolcvanas években pedig újra divatba jöttek a természetes szőrmék, a belvárosi divatszalonokban pedig sorban álltak a vevők a „szovjet nercért”.
A kilencvenes évek végére a szőrme már inkább státuszszimbólum maradt, semmint mindennapi viselet – de a múlt század képei jól mutatják, hogyan vált a bunda a magyar téli viselet ikonikus darabjává.