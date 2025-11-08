Hírlevél

Téli fényűzés: a magyar szőrmedivat száz éve képekben

A szőrme a huszadik században nem csupán meleg ruhadarab volt, hanem a társadalmi státusz, az elegancia és a nőiesség szimbóluma is. Képgalériánk a magyarországi bunda- és szőrmedivat változásait mutatja be a század elejétől a rendszerváltásig — a nagyvárosi sikk, a vidéki télikabátok és a kifutók csillogása között.
A huszadik század elején a bunda a tehetős polgári réteg kiváltsága volt: róka-, nyest- és perzsabundák jelentek meg a kávéházakban, a korzón vagy a színházak nézőterén. A két világháború közötti évtizedekben a szőrme a női elegancia alapdarabjává vált – nemcsak a kabátokon, hanem gallérokon, muffokon és kalapokon is feltűnt.

Hernádi Judit színművész a Hanyatt-homlok című film forgatásán 1983-ban
Fotó: Fortepan / Révész György / Hegyi Gábor

Az ötvenes–hatvanas években a szocialista ipar tömegtermékeivé váltak a műszőrmék, amelyek elérhetőbbé tették a „bundás” megjelenést. A hetvenes–nyolcvanas években pedig újra divatba jöttek a természetes szőrmék, a belvárosi divatszalonokban pedig sorban álltak a vevők a „szovjet nercért”.

A kilencvenes évek végére a szőrme már inkább státuszszimbólum maradt, semmint mindennapi viselet – de a múlt század képei jól mutatják, hogyan vált a bunda a magyar téli viselet ikonikus darabjává.

