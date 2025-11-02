Hírlevél

Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Itt az első börtönfotó P. Diddyről – felismerhetetlenségig torzult a sztár

Range Rover

Királyi terepjáró kalapács alatt: II. Erzsébet autója új gazdát keres – galéria

Olvasási idő: 3 perc
A brit uralkodó egykori autója kalapács alá kerül. A 2004-es Range Rovert maga a királynő is vezette, a jármű pedig az ő igényei szerint lett átalakítva. Az aukciós szakértők akár 60 ezer fontos (több mint 26 millió forintos) végárra is számítanak.
A brit uralkodói család híres arról, hogy rajong a Range Roverekért, de ez a példány meglehetősen különleges darab. A harmadik generációs, L322-es szériából származó terepjárót 2004-ben regisztrálták, és a palota megrendelésére kifejezetten II. Erzsébet számára alakították át.

A brit uralkodói család híres arról, hogy rajong a Range Rover terepjárókért
A zöld (Epsom Green) fényezésű, bézs bőrbelsős (Sand Hide) modell több egyedi módosítást is kapott: különleges hűtőrácsot rejtett fényekkel, elöl-hátul üléshuzatokat, kötelező kutyarácsot, csomagtérvédő szőnyeget, fellépőket és sárvédőket – mindezt a királynő kényelme és biztonsága érdekében.

A most eladásra kínált Range Rover 109 675 mérföldet futott, és teljes szerviztörténettel rendelkezik, beleértve a Mayfairben és Windsorban dolgozó specialisták által végzett karbantartásokat is.

Az Iconic Auctioneers szerint a jármű nemcsak gyűjtőknek, hanem autórajongóknak is igazi kincs, hiszen ritka alkalom, hogy egy valóban használt, a királynő által vezetett jármű kerül piacra.

Bár a Range Rover több mint húszéves, az autó állapota és története miatt az érdeklődés hatalmas. A szakértők szerint a végső ár 60 ezer font körül alakulhat, de nem lenne meglepő, ha a licit ennél is magasabbra szökne – elvégre ez nem csupán egy terepjáró, hanem a brit történelem egy darabja.

Galéria: Királyi terepjáró kalapács alatt
A brit uralkodói család híres arról, hogy rajong a Range Roverekért

 

