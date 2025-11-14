Tessa Brooks gyönyörű testén a melltartó nem takar, csupán díszít – mutatjuk a képeket

Tessa Brooks amerikai táncos, modell, youtuber és influenszer, 1999-ben született Kaliforniában. A hírnevet a Team 10 nevű YouTube-kollektíva hozta meg neki, később pedig önálló karriert épített tánctudására, fitnesztartalmaira és divatkampányaira. Többmilliós követőtáborral a közösségi médiában mára a nőies mozgás és vizuális jelenlét egyik ikonikus alakja.

Fotó: Jeffrey Mayer