Szárnyaló szenzáció: Európa legjobb pilótanői Magyarországon – galéria

Dunaújváros 1979 nyarán a magyar vitorlázórepülés zászlóvivője lett a nemzetközi porondon, amikor a város és környéke otthont adott az első női vitorlázórepülő Európa-bajnokságnak.
A kisapostagi reptéren tíz európai és egy tengerentúli ország összesen huszonnégy versenyzőnője állt rajthoz – így a magyar sportág történetében is mérföldkőnek számított. A magyar szervezők külön büszkék lehettek: az 50 éves fennállását ünneplő magyar vitorlázórepülés eddigi legnagyobb nemzetközi sikerét érte el a verseny rendezési jogával.

A verseny zárónapján az aranyérmet a NDK-ból érkező Monika Warstat szerezte meg, ezüstöt a szovjet Eda Laan, bronzot pedig a csehszlovák Jindriska Paluskova kapta. A magyarok közül Bolla Mária ért el a legjobb eredményt a negyedik helyével.

A verseny nem csak sportteljesítményről szólt – a megnyitón légiparádé fogadta a résztvevőket, és a hazai és nemzetközi megfigyelők is elismerően nyilatkoztak a szervezésről és a magyar vendégszeretetről. 

Ez a verseny semmiben sem maradt el a legrangosabb világbajnokságoktól

– fogalmazott az NSZK repülőszövetségének illetékese.

Az 1979-es esemény komoly lendületet adott a női vitorlázórepülés hazai fejlődésének, és ma is mérföldkőként tekintenek rá mind a sportág, mind a város életében.

I. Női Vitorlázórepülő Európa Bajnokság, I.NőiVitorlázórepülőEurópaBajnokság, Dunaújváros, 1979
Galéria: Képeken az I. Női Vitorlázórepülő Európa Bajnokság
1979, Dunaújváros – Kisapostagi sportrepülőtér, I. Női Vitorlázórepülő Európa Bajnokság

 

