A szupermodell, akinek a testét több száz magazin címlapján megcsodálták

Vlada Roslyakova orosz-amerikai szupermodell. Szülővárosában, az oroszországi Omszkban fedezték fel, ahol a Szibériai hercegnő becenevet kapta. Több mint 400 magazin címlapján szerepelt, köztük az Elle és a Vogue címlapján is.

Fotó: Steven Bergman/AFF-USA.COM / Northfoto