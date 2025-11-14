A szupermodell, akinek a testét több száz magazin címlapján megcsodálták

Hírlevél

Modellként annak a korszaknak lett az ikonja, amelyben a ruhák nem eltakarták, hanem kiemelték a modellek testét. Vlada Roslyakova a 2010-es évek egyik legbefolyásosabb orosz topmodellje.
Vlada Roslyakova orosz-amerikai szupermodell. Szülővárosában, az oroszországi Omszkban fedezték fel, ahol a Szibériai hercegnő becenevet kapta. Több mint 400 magazin címlapján szerepelt, köztük az Elle és a Vogue címlapján is. 

Vlada Roslyakova
Vlada Roslyakova, orosz-amerikai szupermodell
Fotó: Steven Bergman/AFF-USA.COM / Northfoto

Vlada Roslyakova az amerikai Vogue szerint egy élő kifutólegenda, aki tavaly a tíz legnépszerűbb orosz modell közé tartozott.

