Az ausztrál színésznő dekoltázsa olyan csábító, mint a legfinomabb desszert – galéria

A sztár ismét megmutatta, miért tartják Hollywood egyik legvonzóbb és legerősebb kisugárzású színésznőjének. Yvonne Strahovski a rajongók szerint minden megjelenésével „lefagyasztja a netet”: elegáns, mégis provokatívan magabiztos.

Yvonne Strahovski az ausztrál színésznők egyik legsikeresebbje, aki a Chuck sorozattal vált világszerte ismertté, majd a Szolgálólány meséje Emmy-jelölt sztárjaként megerősítette drámai erejét. Elegáns jelenléte és sokoldalúsága miatt Hollywood állandó kedvence, miközben tudatosan egyensúlyoz karrier és család között. Yvonne Strahovski ausztrál színésznő

Fotó: Jeffrey Mayer Yvonne Strahovski az utóbbi években új filmes és sorozatos szerepekben is megmutatta, hogy továbbra is a legmegbízhatóbb, legerősebb női alakítások egyikét hozza. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Yvonne Strahovski (@yvonnestrahovski) által megosztott bejegyzés

