Az ausztrál színésznő dekoltázsa olyan csábító, mint a legfinomabb desszert – galéria

A sztár ismét megmutatta, miért tartják Hollywood egyik legvonzóbb és legerősebb kisugárzású színésznőjének. Yvonne Strahovski a rajongók szerint minden megjelenésével „lefagyasztja a netet”: elegáns, mégis provokatívan magabiztos.
Yvonne Strahovski az ausztrál színésznők egyik legsikeresebbje, aki a Chuck sorozattal vált világszerte ismertté, majd a Szolgálólány meséje Emmy-jelölt sztárjaként megerősítette drámai erejét. Elegáns jelenléte és sokoldalúsága miatt Hollywood állandó kedvence, miközben tudatosan egyensúlyoz karrier és család között.
Yvonne Strahovski az utóbbi években új filmes és sorozatos szerepekben is megmutatta, hogy továbbra is a legmegbízhatóbb, legerősebb női alakítások egyikét hozza.
