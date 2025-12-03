A New York-i metróban mutogatták magukat Hollywood magamutogató dívái – galéria

Hírlevél
2025. december 03. 14:01
Olvasási idő: 2 perc
A luxusmárka műhelyeinek mesterségbeli tudását bemutató Métiers d’Art kollekció a metró peronján kapott helyet, ahol a modellek lazán, vidáman vonultak. A Chanel híres vendégei, köztük Emily Ratajkowski és Meg Ryan, személyesen tekinthették meg az eseményt.
ChanelKristen Stewartdivatház

A Chanel új Métiers d’Art kollekcióját december 2-án mutatta be a divatház, immár Matthieu Blazy kreatív igazgató irányítása alatt, a New York-i metró peronján. A luxusmárka műhelyeinek páratlan szakértelmével készült kollekció a valós élet durva környezetével találkozott, ott, ahol a helyiek és a turisták nap mint nap fel- és leszállnak. Az eseményen a modellek vidáman, megszokott szigorú járásukat elhagyva vonultak.

A Métiers d’Art bemutatón a hűséges nagykövetek és a divatház barátai is jelen voltak: Kristen Stewart, Angèle, Charlotte Casiraghi, valamint Ayo Edebiri, Emily Ratajkowski és Meg Ryan. A rövidfilmben szereplő Margaret Qualley és ASAP Rocky is tiszteletét tette. A Chanel női kollekciója ezúttal „effortless”, laza stílust sugároz, messze a luxusvilág szokásos, merev szabályaitól.

Nézegessen képeket!

Galéria: Chanel Métiers d'art show 2026
1/11
Emily Ratajkowski

 

