A New York-i metróban mutogatták magukat Hollywood magamutogató dívái – galéria

A Chanel új Métiers d’Art kollekcióját december 2-án mutatta be a divatház, immár Matthieu Blazy kreatív igazgató irányítása alatt, a New York-i metró peronján. A luxusmárka műhelyeinek páratlan szakértelmével készült kollekció a valós élet durva környezetével találkozott, ott, ahol a helyiek és a turisták nap mint nap fel- és leszállnak. Az eseményen a modellek vidáman, megszokott szigorú járásukat elhagyva vonultak.

A Métiers d’Art bemutatón a hűséges nagykövetek és a divatház barátai is jelen voltak: Kristen Stewart, Angèle, Charlotte Casiraghi, valamint Ayo Edebiri, Emily Ratajkowski és Meg Ryan. A rövidfilmben szereplő Margaret Qualley és ASAP Rocky is tiszteletét tette. A Chanel női kollekciója ezúttal „effortless”, laza stílust sugároz, messze a luxusvilág szokásos, merev szabályaitól.

