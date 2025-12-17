Adriana Lima, a melltartók angyala pokolian jól néz ki a mai napig - szexi galéria

Adriana Lima, a divatvilág nemzetközileg elismert neve. Természetes szépsége és egyedi aurája felkeltette egy tehetségkutató figyelmét, aminek köszönhetően mindössze 15 évesen megnyerte a Ford Supermodel of Brazil versenyét. Ez a győzelem a nemzetközi modelléletbe repítette.

Adriana Lima, szupermodell

Fotó: Photo Image Press / Northfoto