Adriana Lima, a melltartók angyala pokolian jól néz ki a mai napig - szexi galéria

Ő nem egyszerűen csak egy test – ő egy vizuális tapasztalat. Amikor Adriana Lima a kamerák felé fordul, nem egyszerűen néz – jelen van, feszültséget kelt.
szépség victoria's secret ford supermodel of brazil modell

Adriana Lima, a divatvilág nemzetközileg elismert neve. Természetes szépsége és egyedi aurája felkeltette egy tehetségkutató figyelmét, aminek köszönhetően mindössze 15 évesen megnyerte a Ford Supermodel of Brazil versenyét. Ez a győzelem a nemzetközi modelléletbe repítette.

Adriana Lima
Adriana Lima, szupermodell
Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Adriana Lima karrierje igazán az egekbe szökött, amikor a Victoria's Secret angyal lett, ezt a címet közel két évtizeden át viselte. Angyalként egzotikus szépségével és vonzó jelenlétével díszítette a kifutókat, így a márka történetének egyik leghosszabb ideje pályán lévő modelljévé vált.

