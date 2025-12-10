Az ukrán szépségkirálynő bársonyos bőre, vadító vonalai rabul ejtik a nézőket

Hírlevél
A képek érzékiek, feszültek, mégis elegánsak. Alexandra Kucherenko itt nem szépségkirálynő. Ő a reflektorfény királynője.
Alexandra Kucherenko ukrán modell, műsorvezető és szépségkirálynő, aki 2016-ban elnyerte a Miss Ukraine címet, majd képviselte hazáját a Miss World versenyen. Később televíziós karrierbe kezdett, kulturális és társadalmi műsorok házigazdájaként ismerhette meg a közönség. 

Alexandra Kucherenkót kifinomult stílusa, intelligenciája és természetes eleganciája mára az ukrán média állandó szereplőjévé tette.

