Az Olajügynök dívája olyan melleket villantott, hogy nem hiszel a szemednek – fotók

Nemcsak színészi játéka, de megjelenése is figyelmet követel. Ali Larter klasszikus szépség, aki nem kér a harsányságból – mert nincs rá szüksége.
Ali Larter színésznő, hosszú ideje stabil név Hollywoodban – a Végső állomás és a Hősök után most az Olajügynök sorozatban tért vissza, ahol egy érett, határozott női karaktert hoz mesteri erővel.
Ebben a galériában most nem a karakter látszik, hanem a nő, csípőre tett kézzel, sejtető kivágással, pontos tartással és lehengerlő tekintettel. Ez nem szerep. Ez Ali Larter önmagában.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!