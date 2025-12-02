Hírlevél

Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

F1

A Red Bull bejelentette Verstappen csapattársát, teljes a 2026-os rajtrács

karakter

Az Olajügynök dívája olyan melleket villantott, hogy nem hiszel a szemednek – fotók

Nemcsak színészi játéka, de megjelenése is figyelmet követel. Ali Larter klasszikus szépség, aki nem kér a harsányságból – mert nincs rá szüksége.
karakterOlajügynökmellszínésznő

Ali Larter színésznő, hosszú ideje stabil név Hollywoodban – a Végső állomás és a Hősök után most az Olajügynök sorozatban tért vissza, ahol egy érett, határozott női karaktert hoz mesteri erővel.

Ali Larter
Ali Larter színésznő
Fotó: Dee Cee Carter

Ebben a galériában most nem a karakter látszik, hanem a nő, csípőre tett kézzel, sejtető kivágással, pontos tartással és lehengerlő tekintettel. Ez nem szerep. Ez Ali Larter önmagában.

 

