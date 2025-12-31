December hónap legdögösebb csaja az Origo olvasóinak kattintásai alapján Ali Larter, az Olajügynök dívája lett

A népszerű sorozat főszereplőnője olyan melleket villantott, hogy nem hittünk a szemünknek. Ali Larter klasszikus szépség, aki nem kér a harsányságból – mert nincs rá szüksége.

Vágólapra másolva!

Ali Larter színésznő, hosszú ideje stabil név Hollywoodban – a Végső állomás és a Hősök után most az Olajügynök sorozatban tért vissza, ahol egy érett, határozott női karaktert hoz mesteri erővel. Ali Larter színésznő

Fotó: Dee Cee Carter / Northfoto Ebben a galériában most nem a karakter látszik, hanem a nő, csípőre tett kézzel, sejtető kivágással, pontos tartással és lehengerlő tekintettel. Ez nem szerep. Ez Ali Larter önmagában. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ali Larter (@alilarter) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!