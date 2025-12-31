Hírlevél
December hónap legdögösebb csaja az Origo olvasóinak kattintásai alapján Ali Larter, az Olajügynök dívája lett

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A népszerű sorozat főszereplőnője olyan melleket villantott, hogy nem hittünk a szemünknek. Ali Larter klasszikus szépség, aki nem kér a harsányságból – mert nincs rá szüksége.
Ali Larter színésznő, hosszú ideje stabil név Hollywoodban – a Végső állomás és a Hősök után most az Olajügynök sorozatban tért vissza, ahol egy érett, határozott női karaktert hoz mesteri erővel.

Ali Larter
Ali Larter színésznő
Fotó: Dee Cee Carter / Northfoto

Ebben a galériában most nem a karakter látszik, hanem a nő, csípőre tett kézzel, sejtető kivágással, pontos tartással és lehengerlő tekintettel. Ez nem szerep. Ez Ali Larter önmagában.

