Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kivonultak a rendőrök Puzsér Róbert házibulijába

Friss

Putyin titokzatos újévi üzenete felforgatta a világot – vajon mire készülhet?

klasszikus

A Star Trek bombázója melleivel sokkolja az olvasókat – dögös képgaléria

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hűvös szőkesége, klasszikus dívás arcvonásai és kerekded alakja miatt generációjának egyik legikonikusabb szépsége. Alice Eve most új fotósorozatával ismét bizonyítja, hogy a „klasszikus szőke bombázó” kategóriának még mindig ő a koronázatlan királynője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
klasszikusstar trek : sötétségbenbritszínésznő

Alice Eve, feltűnő, két különböző színű kék ​​szemével, széles körben elismert és nagy tiszteletnek örvendő brit-amerikai színésznő, akit a Star Trek: Sötétségben, Miből lesz a cserebogár? és a Before We Go filmekből ismerhetünk.

Alice Eve brit–amerikai színésznő
Alice Eve, brit–amerikai színésznő Fotó: Northfoto

Alice Eve nem harsány, nem túltolt – egyszerűen csak tökéletes: a sziluettje lehengerlő, a kisugárzása ellenállhatatlan.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!