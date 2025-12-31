A Star Trek bombázója melleivel sokkolja az olvasókat – dögös képgaléria

Hűvös szőkesége, klasszikus dívás arcvonásai és kerekded alakja miatt generációjának egyik legikonikusabb szépsége. Alice Eve most új fotósorozatával ismét bizonyítja, hogy a „klasszikus szőke bombázó” kategóriának még mindig ő a koronázatlan királynője.

Alice Eve, feltűnő, két különböző színű kék ​​szemével, széles körben elismert és nagy tiszteletnek örvendő brit-amerikai színésznő, akit a Star Trek: Sötétségben, Miből lesz a cserebogár? és a Before We Go filmekből ismerhetünk. Alice Eve, brit–amerikai színésznő Fotó: Northfoto Alice Eve nem harsány, nem túltolt – egyszerűen csak tökéletes: a sziluettje lehengerlő, a kisugárzása ellenállhatatlan. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Alice Eve (@aliceeve) által megosztott bejegyzés

