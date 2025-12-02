Hírlevél

British Fashion Award

Alig takaró, provokatív alsóneműk, bizarr kreációk és bevállalós pózok – így sokkoltak a sztárok a vörös szőnyegen

Hosszú ideig emlékezetesek maradnak a Fashion Awards 2025 vörös szőnyeges képei. Merészség és elképesztő látvány uralta az idei divateseményt.
British Fashion AwarddivateseményRita ORaMaura Higginsgála

Bár a vörös szőnyegen a határok feszegetése nem újdonság, az idei megjelenések még ehhez képest is túlmutattak a szokásos merészségen. A Fashion Awards 2025 vörös szőnyeges felvonulásai sokáig beszédtémák maradnak. Maura Higgins magasra tette a lécet elképesztő ruhakreálmányával. Bátor divatforradalmárok vagy egyszerű figyelemhajhászás? Abban azonban mindenki egyetértett, hogy erős vizuális élményt nyújt a következő galéria:

Maura Higgins
Leomie Anderson
Rita Ora
BRITAIN-FASHION-AWARDS
82628339
82628694
BRITAIN-FASHION-AWARDS
FKA Twigs
Ashley Roberts
82628065
Iris Law
Amanda Holden
Laura Whitmore
Galéria: 2025 Fashion Awards
1/13
Maura Higgins

 

