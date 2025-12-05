Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

kaliforniai

Mély dekoltázs, magassarkú – az amerikai színésznő egyszerre kihívó és elegáns – szexi fotók

21 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Őrá mondják azt, hogy egyszerre bomba és titkos fegyver. Alison Brie az a nő, akit a vásznon is elismernek, de dögös ruhákba bújva is hasonló hatást ér el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kaliforniaitehetségszínésznőelegancia

Alison Brie egy sokoldalú amerikai színésznő, akinek repertoárja műfajokon és médiumokon átível. A kaliforniai Hollywoodban született és előadóművészi tehetsége már korán megmutatkozott.

Alison Brie amerikai színésznő
Alison Brie amerikai színésznő
Fotó: Manuele Mangiarotti / Northfoto

A kifinomult elegancia mögött ott lapul a nőiesség szabadsága – akár estélyiben, akár minimalista vonalakban áll Alison Brie a kamera elé. Minden fotója olyan, mint egy csendes kihívás: „Nézz csak, de készülj fel, mert nem lesz visszaút!

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!