Alla Kostromichova, az ukrán szupermodell brutál dögös fotói a képernyő elé szögeznek

Éles arcvonások, jeges tekintet és kifogástalan test. Alla Kostromichova megtestesíti a klasszikus haute couture szépséget, amitől a kamera is elolvad.
Alla Kostromichova ukrán szupermodell és televíziós műsorvezető. Top Model po-ukrainsky háziasszonya, aki a világ legnagyobb divatházaival dolgozott.
Alla Kostromichova legújabb képsorozata maga a divatvilág precíziós csábítása: hideg elegancia, testre simuló ruhák, hipnotikus testtartás és tökéletesen kontrollált pózok.
