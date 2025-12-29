Miss Universe-ből lett modern szexistennő – Andrea Meza teste brutálisan dögös

A Miss Universe-címet nem véletlenül nyerte el. Andrea Meza megtestesíti azt az egyensúlyt, ahol az intelligencia, a szépség és a szexepil tökéletes harmóniában olvad össze.
Andrea Meza mexikói modell, televíziós személyiség és a Miss Universe 2020 koronás győztese. Mérnökből lett szépségkirálynő, akit páratlan kisugárzása, kifinomult stílusa és bombaformája miatt a világ egyik legszebb nőjeként tartanak számon – nem véletlenül.
Andrea Meza legfrissebb fotósorozatán mélyen dekoltált estélyik, testre simuló ruhák és combvillantó pózok dominálnak.
