Mellek, mosoly, magabiztosság – a youtuber Anna Akana megmutatta minden oldalát

Multitalentumként hódít a digitális térben, a filmvásznon és a divatban is – mindig stílusosan, mindig önazonosan. Anna Akana most egy vadító fotósorozattal mutatta meg, milyen az, amikor az intelligencia szexi formát ölt.
Anna Akana  amerikai filmes, producer, színésznő, énekesnő, komikus és modell. YouTube-csatornájáról ismert, amely több mint 1,9 millió feliratkozóval és több mint 211 millió videómegtekintéssel rendelkezik.

Anna Akana amerikai színésznő, YouTuber, humorista és énekesnő
Fotó: MEGA / Northfoto

Anna Akana gyors eszű vlogjairól és karakteres megjelenéséől vált ismertté világszerte. 

